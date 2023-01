Kolumne Studentenleben Kühlen Kopf bewahren zum Semesterende

Zuallererst: Setzt euch Prioritäten. Genau in den Situationen, in denen man von Arbeitsaufträgen zugeschüttet wird, ist es essenziell, nach Wichtigkeit zu sortieren. Andernfalls verliert man sich in der Fülle an Pflichten, da sich sonst kein Anfang finden lässt. Reaktionen wie Schockstarre und notorisches Aufschieben lassen grüßen. So kann es bei mir schonmal vorkommen, dass Aufgaben wie Kochen, Putzen oder E-Mails beantworten in den Hintergrund geraten, wenn demnächst eine wichtige Abgabe ansteht.