„Man muss nicht alles allein machen“ Gründer aus dem Kreis Kleve geben Kollegen Tipps

Christoph Gebhardt eröffnete vor einigen Wochen den Konzeptstore Tres Chig Studio an der Gasthausstraße in Kleve. Dort verkauft er an einigen Tagen in der Woche Secondhand-Kleidung sowie Home- und Lifestyle-Accessoires, ist aber auch noch in einem Modehaus angestellt. Der Geschäftseröffnung gingen zwei Jahre intensiver Planung voraus, wie er beim Gründerseminar berichtete. Insbesondere mit dem Businessplan habe er sich große Mühe gegeben. „Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve hat mir sehr geholfen und gute Tipps gegeben“, sagte Gebhardt. Er riet den Anwesenden, ihre Umsatzerwartungen nicht zu hoch anzusetzen und stattdessen ausreichend finanziellen Spielraum für Investitionen einzuplanen. „Das Geld ist schnell weg, man muss schon genau planen, worin man investiert“, sagte Gebhardt.