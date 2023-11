Kolumne Studentenleben Auf dem Weg zum Master

Doch „vorerst“ ist in meinem Fall das Stichwort. Auch wenn ich nun im Master eingeschrieben bin, bin ich mir immer noch nicht sicher, was kommt. Es gibt viele sehr spannende Master- und Ausbildungsmöglichkeiten, und ich arbeite seit Jahren neben dem Studium in einer spannenden Branche. Darauf lässt sich so oder so aufbauen. Was ich damit sagen will ist, dass es normal ist, Zweifel zu hegen, sich umzuorientieren und eben nicht immer ganz schnörkellos einen vorgegebenen Weg zu gehen. Eines habe ich jedoch während meiner nun schon ein paar Semester währenden Studienzeit festgestellt: Dass ich den Uni-Alltag immer sehr genossen habe und mir dieser selbst durch Covid und Co. nicht verdorben worden ist. Warum also nicht noch einmal woanders studieren? Eine allerletzte Kolumne dürfte wohl noch folgen. Dann womöglich als Student einer anderen Universität.