VHS-Programmheft für das erste Halbjahr 2024 liegt vor Volkshochschule bezieht neue Räume in City-Nähe

Die Volkshochschule (VHS) wird am 22. Januar nicht nur mit 250 Kursen, sondern auch mit einer neuen Location in ihr nächstes Semester starten. An der Wilhelmitenstraße 10 wurden zwei Räume angemietet, die künftig für Gesundheits- und Kreativangebote genutzt werden. Ein Vorteil: „Wir rücken damit nah an die Innenstadt“, sagt VHS-Leiter Michael Godenau.