Kolumne Studentenleben Die Qual der Wahl

Er desinfiziert sich die Hände und geht zum Gemüse. Erdbeeren zu dieser Jahreszeit? Nein, danke. Aber Avocados lässt er schnell und unbemerkt im mitgebrachten Sack verschwinden. Ingwer und Zitrone dazu – hilft in Kombination mit Brühe besser als Elektrolyte gegen den Kater am nächsten Morgen. Dann stehen da noch lauter „Luxus“-Güter, bei denen der Student zumindest einmal nach dem Preis schauen möchte. Dazu gehören: Zahnpasta, Klopapier, Primitivo-Wein. In der Tube vorm Badezimmerspiegel ist bestimmt noch etwas drin, und Toilettenpapier gibt’s in der Uni for free.