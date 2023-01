Heinrich-Heine-Universität Der Prof als Podcaster

„Teil unserer Aufgabe an der Hochschule ist es, Wissenstransfer zu leisten. Der muss nicht immer in schriftlicher Form vorliegen, sondern kann auch in moderner Weise wie eben in einem Podcast erfolgen. In unserer Forschung gibt es viele Themen, die auch für Nichtstudierende oder Nicht-Akademiker von hohem Interesse sind,“ erklärt Stefan Süß. Er wählt seine Gesprächspartner selbst aus. Ein Techniker unterstützt ihn bei der Aufnahme. Die Grundidee des Podcasts ist es, Wirtschafts- und Personalthemen, gerne mit Düsseldorfer Bezug, zur Sprache zu bringen. Und dabei aber auch „über den Tellerrand hinauszuschauen“, so Süß. Egal ob nun ein Biologe, Sportler, die Wirtschaftspsychologin Tanja Dreßen, Charlotte Beisel von den Stadtwerken Düsseldorf oder eine Kollege, nämlich Marius Wehner, Professor für Unternehmensführung an der Heinrich-Heine-Universität, Rede und Antwort stehen – immer geht es um Fragen von Personalführung, von Menschen in Arbeit, von menschlichem Verhalten in Arbeitskontexten. Und verblüffenderweise finden sich, egal ob bei Sportlern oder den Naturwissenschaftlern, faszinierende Parallelen zwischen ihrer Arbeit und der von Managern und Angestellten in einem Unternehmen.