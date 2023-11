Beliebte Pflanze im Winter Was Sie zur Christrose wissen müssen

Nach der Blütezeit im Winter braucht die Christrose eine Ruhephase, so Kirsch. Topfpflanzen sollten an einen kühlen Ort gestellt werden, an dem sie für einige Wochen weniger gegossen wird. „Dadurch kann sie sich erholen und im nächsten Jahr erneut blühen.“ Alternativ kann sie draußen eingepflanzt werden, sollte aber auch da in frostfreien Phasen gegossen werden. In der Nähe von laubabwerfenden Gehölzen profitiert die Christrose im Sommer von deren Schatten.