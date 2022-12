Deutschlandstipendium Zügig studieren ohne Geldsorgen

Unterricht an der Hochschule, dazu mehrere Stunden tägliches Üben, Vorbereitung von Konzerten und Proben: Musikstudierende haben oft ein besonders straffes Programm. Nebenbei noch zu jobben ist schwer bis unmöglich. „Ich habe immer noch zusätzlich unterrichtet, allerdings ist dies schon eine Doppelbelastung“, sagt Anna Gloria Strauß, die in Düsseldorf an der Robert Schumann Hochschule den Bachelor in Musikpädagogik abgeschlossen hat und inzwischen Klavier im Konzertfach an der Hochschule für Musik in Detmold studiert. „Hinzu kommt: Wenn man seine Chancen im Musikbereich erhöhen möchte, führt kaum ein Weg an so genannten Meisterklassen und Workshops vorbei. Diese bringen einen auch persönlich weiter und sind sehr inspirierend. Aber sie finden europa- und weltweit bei herausragenden Musikern statt und sind mit Kursgebühren ebenso verbunden wie mit Anreise- und Übernachtungskosten.“