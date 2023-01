Kolumne Studentenleben Untermieter auf Abwegen

Wann wurden Sie zum letzten Mal enttäuscht? So richtig enttäuscht. So sehr, dass Sie vor Wut hätten platzen können? Egal, was der Grund war: Ich denke, dass viele dieses Gefühl kennen. Ich persönlich war lange nicht mehr wütend gewesen und ehrlicherweise sehr glücklich darüber. Bis ich in der vor ein paar Tagen die Nachricht eines potentiellen Zwischenmieters für mein WG-Zimmer bekam. Im Rahmen meines Auslandssemesters wollte ich mein Zimmer für vier Monate untervermieten, und der Bewerber schien perfekt: Student, WG-erfahren, sympathisch und auch charakterlich passend zu den Interessen meiner Mitbewohner. Ich hatte also alles vorbereitet, einen Mietvertrag aufgesetzt, meine Vermieterin informiert, mehrere mündliche Zusagen erhalten und auch nach Übersendung des Vertrags klang alles danach, dass er einziehen würde.