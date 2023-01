Große Nachfrage in der Branche IT-Spezialisten dringend gesucht

Das Informatikstudium zählt zu den am stärksten nachgefragten Studiengängen in Deutschland. Mit rund 138.000 Studierenden steht die Informatik auf dem zweiten Platz der Hitliste der beliebtesten Studienfächer – hinter der Betriebswirtschaftslehre. Doch der akademische IT-Nachwuchs reicht aktuell bei weitem nicht aus, um den Fachkräftebedarf zu decken – rund 137.000 offene Stellen gibt es laut dem Branchenverband Bitkom in Deutschland. Eine aktuelle Untersuchung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) für den Bereich Informatik zeigt geringe Frauen- und Abschlussquoten. Beides sorge dafür, dass die Nachfrage nach IT-Spezialisten in Deutschland nicht gedeckt werden kann, so das CHE. Dabei gehören Softwareentwickler laut Jobmonitor der Bertelsmann Stiftung zu den Top Ten der meistgesuchten Berufe in Deutschland.