Weihnachten 2023 Fast drei Stunden Dauerlauf zur Traumhochzeit

Die erste Aufführungs-Serie vor zwei Jahren in Düsseldorf lief noch mit Corona-Beschränkungen, so dass die Duisburger Übernahmepremiere jetzt zur „eigentlichen" Premiere wurde. Rossinis Anfang 1816 mit gerade einmal 23 Jahren komponiertes Meisterwerk beruht auf dem ersten Teil der Figaro-Trilogie von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (aus dem zweiten Teil wurde schon drei Jahrzehnte zuvor die noch bekanntere Oper „Le nozze di Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart). Es enthält satte Situationskomik, brillante Bravourarien und furiose Finali – laut einer Legende soll Rossini den "Barbier" in nur 13 Tagen aufs Papier geworfen haben.