Top-Genusstrend in Düsseldorf Frühstücken ist heute ein lässiger Lifestyle

Seit das Café Buur 2019 in Düsseldorf eröffnete, sind Fashion-Blogger und Trendsetter regelmäßig zu Gast. Der Grund: Café Buur bietet eine Kulisse, die in den sozialen Medien besonders gut ankommt. Alle Gerichte werden so dekorativ präsentiert, dass sie „instagrammable“ sind, also auf dieser Fotoplattform besonders gut wirken.