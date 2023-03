Walter-Bräu in Büderich Wo Bier noch echtes Handwerk ist

Kürzlich hat der Lions-Club Hünxe einen Ausflug auf die linke Rheinseite gemacht. Ziel der Tour war die am Randes des Polderdorfs Wesel-Büderich gelegene Biermanufaktur Walter Bräu. Sie ist zweifelsohne die kleinste Hausbrauerei am gesamten Niederrhein. Und mit 72 Jahren dürfte Walter Hüsges auch der älteste unter den Brauern in der Region sein.