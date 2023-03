Idee kommt aus Neapel Warum ein Klever Café einen Kaffee zum Preis von zwei anbietet

Das Konzept kommt aus Neapel und heißt „Caffè sospeso“, was so viel bedeutet wie „schwebender Kaffee“ oder „aufgeschobener Kaffee“. Doch auch in manchen deutschen Cafés haben Kunden mittlerweile die Möglichkeit, Menschen mit wenig Geld etwas Gutes in Form eines Heißgetränkes zu tun: Man bestellt einen Kaffee, bezahlt aber zwei. Der Kassenbon für den zweiten Kaffee wird dann auf einer Tafel angebracht, und er kann von jedem genommen werden, der nicht genügend Geld hat, um seinen Kaffee selber zu bezahlen.