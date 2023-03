Freizeitaktivitäten in NRW Neun Tipps für einen Ausflug bei ungemütlichem Wetter

Der Frühling hat zwar offiziell schon angefangen, lässt aber - zumindest wettertechnisch - noch ein wenig auf sich warten. Oft versteckt sich die Sonne, es windet und regnet. Gerade am Wochenende stellt sich dann schnell die Frage, was man an solchen trüben Regentagen überhaupt unternehmen kann. Wir haben deshalb neun Freizeit-Tipps für ungemütliches Wetter in NRW für Sie zusammengestellt.