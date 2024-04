Tatjana und Marcel Lotz nennen sich „Tiroler Knödel Jäger“ Rheurdter wollen mit dem Verkauf von besonderen Knödeln durchstarten

Was hat Mayrhofen im österreichischen Bundesland Tirol mit Rheurdt zu tun? Tatjana Lotz und Marcel Lotz kennen auf diese Frage hauptsächlich eine Antwort: In beiden Orten gibt es den Kaspressknödel. Das ist eine westösterreichische Spezialität, die – anders als ein herkömmlicher Knödel – nicht in runder Form angeboten wird, sondern wie eine Frikadelle, also gebraten und platt, serviert wird. Kennengelernt haben „Die Lotzen’s“, wie sie sich selbst nennen, den Knödel bei ihren Urlauben in Tirol. Nun wollen ihn die Rheurdter, die seit zehn Jahren in der Gemeinde leben, als „Tiroler Knödel Jäger“ an den Niederrhein bringen.