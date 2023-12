Treffpunkt in Dormagen Erstes Café für queere Community eröffnet

Die Eröffnung des Cafés hat eine lange Vorgeschichte, an der David Becker maßgeblich beteiligt war. „Mir war aufgefallen, dass in Dormagen nichts für queere Jugendliche gemacht wird. Also habe ich 2019 eine Mail an unseren Bürgermeister geschrieben und es gab daraufhin ein erstes Treffen, bei dem wir uns ausgetauscht haben. Er war sehr offen für unser Anliegen, mehr für unsere Community zu tun“, erzählt Becker. Eine erste Aktion war das Aufhängen der Regenbogenfahne am Rathaus. „Die Idee dazu hatte der Bürgermeister und wir fanden das sehr cool und ein schöne Geste“. Von da an habe man der Gemeinschaft Schritt für Schritt ein Gesicht gegeben. „Rosi hat dann unser Logo entworfen und postet alles regelmäßig auf Instagram“, so Becker weiter. Unter do.queer, angelehnt an Dormagen, aber auch an „do“ (englisch für machen), laufen nun alle Aktionen. So auch 2022 der erste do.queer-Day, der in der Rübe stattfand. Mit Hilfe der Stadt Dormagen, des Jugendforums des Rhein-Kreises Neuss, aber auch der Jugendeinrichtung „Die Rübe“, die zur Diakonie gehört, und viel Eigeninitiative konnte das Café dann realisiert werden.