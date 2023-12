Im Brüner Hagemanns Hofcafé Frühstücksbüfett für Tafel-Kunden und Wohnungslose

Im Hagemanns Hofcafé in Brünen war es lange Jahre so, dass im Advent Wohnungslose, die Zuflucht in der Arbeiterkolonie Lühlerheim in Schermbeck-Weselerwald gefunden haben, zum Frühstücksbüfett eingeladen wurden. Doch nicht zuletzt durch einen Pächterwechsel und Corona ruhte diese schöne Tradition für einige Zeit. Doch mittlerweile hat Marina Floria, die von 2019 an drei Jahre lang zum Team von Hofcafé-Gründerin Hanni Krebber gehört hat, das vorweihnachtliche Frühstück für Menschen, denen es nicht so gut geht, erneut organisiert. Neben 30 Gästen aus dem Lühlerheim kamen auch 26 Tafel-Kunden aus Wesel am Dienstagvormittag in das schmucke Landcafé an der Straße Brüner Bruch, um in dem liebevoll geschmückten Gastraum Platz zu nehmen und sich am Büfett gütlich zu tun.