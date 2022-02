Gleich dreimal gibt es die Rösterei Vier in Düsseldorf: In der Altstadt gegenüber vom Rathaus, in der Carlstadt auf der Wallstraße und im japanischen Viertel im Me and all Hotel. Die Kaffeebohnen kommen, je nach Sorte, aus Indien, Yemen, Malawi, Indonesien, Peru, Nicaragua oder Kolumbien – das Team der Rösterei reist regelmäßig zu den Kaffeebauern in den Anbauländern. Geröstet werden die Bohnen alle in Düsseldorf. Die Kunden können sie dann im Laden direkt als Kaffee genießen oder für die eigene Maschine mit nach Hause nehmen.

Rösterei Vier, Wallstraße 10, Marktplatz 12 und Immermannstraße 23