Religiöse Fastenzeit in Neuss Das bedeutet Essen im Fastenmonat Ramadan

Der Fastenmonat Ramadan wird in diesem Jahr vom 23. März bis zum 21. April von vielen Muslimen auch in Neuss gefeiert. Fastende Muslime verzichten im Ramadan unter anderem darauf, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu essen und zu trinken. Besonders deutlich ist diese Umstellung etwa in Supermärkten und Restaurants zu spüren, deren Kundschaft mehrheitlich muslimisch ist.