Düsseldorfer Modelabel Goutez Lieblingskleidung für Großstadt-Dandys

Diesen Text liest man am besten mit einem Soundtrack, und es gibt dafür zwei Möglichkeiten: Musik von Joy Division oder Bryan Ferry. Es geht nämlich um Stil und Haltung, um Coolness, subtilen Glamour und Dandytum. Um jene Lebensart also, bei der man den Verheerungen des Alltags mit Lässigkeit begegnet. All diese Assoziationen können einem in den Sinn kommen, wenn man die Kleidung des neuen Düsseldorfer Modelabels Goutez betrachtet.