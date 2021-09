Barfen : Barfen - Futtertrend mit Risiken

Barf gibt es für Hunde, Katzen und andere fleischfressende Tiere. Was kann die Rohfutter-Methode? Welche Vorteile hat sie? Und wo liegen ihre Risiken?

Was sich dahinter verbirgt, welche Vor- und Nachteile daraus resultieren und welche Risiken existieren, wird hier geschildert.

Was bedeutet eigentlich Barfen?

Barfen findet man auch als "BARFen" geschrieben. Ursprünglich handelt es sich um ein Akronym, also eine Abkürzung und stand zunächst für "Born-again Raw Feeders", also so viel wie "wiedergeborene Roh-Fütterer".