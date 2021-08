In Großbritannien : Hunderte Katzen sterben an seltener Krankheit

London In Großbritannien sind über 300 Katzen sind an der sogenannten Panzytopenie gestorben. Der Grund steht noch nicht fest. Es könnte aber einen Zusammenhang mit kontaminiertem Futter geben.

In Großbritannien sind Hunderte Katzen mutmaßlich an einer seltenen Krankheit gestorben. Das berichtete der Sender Sky News am Donnerstag unter Berufung auf Angaben der Tierarztvereinigung Royal Veterinary College. Mindestens 330 Katzen sollen demnach gestorben und mehr als 500 in Tierkrankenhäusern behandelt worden sein. Allerdings gehen die Fachleute von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht alle Ärzte ihre Zahlen an die Vereinigung melden.