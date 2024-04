Islandponys in Viersen-Boisheim verendet Bergahorn bringt Pferden den Tod

Viersen-Boisheim · In Boisheim sind drei Islandponys qualvoll verendet. Sie hatten das Nervengift Hypoglycin A über die Nahrung aufgenommen. Es ist in hoher Konzentration in Bergahorn-Stecklingen enthalten.

22.04.2024 , 13:01 Uhr

Morgens fröhlich auf der Weide, keine 48 Stunden später tot 6 Bilder Foto: Annette Roubrocks

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen