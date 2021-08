Seltene Brillenbär-Variante : Forscher beobachten echten „Paddington“ in Peru

Lima/Halle Forscher haben einen lebenden Verwandten der Kinderbuchfigur „Paddington“ entdeckt. Die Wissenschaftler beobachteten den Brillenbär mit nahezu goldenem Fell im Norden des Landes.

Der Bestand der vom Aussterben bedrohten Brillenbären in Peru könnte größer sein als bisher angenommen, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin „Ursus“ berichten. Sie hatten einzelne Exemplare anhand ihrer Gesichtsmuster identifiziert und konnten so Berechnungen über die Populationsdichte in der Region Copal aufstellen. Demnach leben in dem etwa 350 Hektar umfassenden untersuchten Gebiet mehr als zehn Brillenbären pro 100 Quadratkilometer - doppelt so viele wie bislang angenommen.