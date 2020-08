Klassik-Überraschung : Geniale Studien über die „Kunst der Fuge“

Salzburg Der Komponist Reinhard Febel hat eine faszinierende Bearbeitung von Bachs „Kunst der Fuge“ für zwei Klaviere vorgelegt. Yaara Tal und Andreas Groethuysen spielen sie kongenial.

Jetzt kommt ein Künstler, den die allermeisten Musikfreunde nicht auf dem Schirm haben: Reinhard Febel. Der 1952 in Metzingen geborene Komponist, der eine Professur am Salzburger Mozarteum innehat, ist ein einfallsreicher und vor allem gewissenhafter Meister. Viele Jahre verbrachte er im Ausland: in Peru, Kamerun, Neuseeland, Lettland, Uruguay, Schottland. Febel hat die Welt gesehen.

Jetzt können wir vermelden, dass der Globetrotter Febel auch seinen Johann Sebastian Bach ausgiebig bereist hat, vor allem den am wenigsten bekannten Kontinent: die „Kunst der Fuge“, Bachs letztes großes Werk. Febel hat nun eine Version für zwei Klaviere erstellt, in der er die 18 Einzelsätze mit sogenannten Manipulationen überzieht. Das klingt wie ein frivoler, listiger, höllischer Kommentar, der gleichwohl das Original nicht brutal antastet, allerdings – im Sinne des Kontrapunkts – befragt, eigenkompositorisch überwölbt. Anfangs, im Contrapunctus 1, wirkt das, als ob eine Platte hängenbleibt oder der CD-Laser stockt. Später hat man mitunter das Gefühl, als liefen zwei Stücke nebeneinander her. In Wirklichkeit sind es nur das Original und sein Schatten, sein Echo.