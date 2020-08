Bestseller : Sprachnachrichten aus dem Sarg

Stephen King Foto: dpa

New York Horror-Altmeister Stephen King legt mit „Blutige Nachrichten“ gleich vier Kurzromane in einem Band vor. In den USA stürmte der „Sammelband“ schon wieder Platz Eins der New York Times Bestsellerliste.

Von Welf Grombacher

Der erste Film, den er als Kind gesehen habe, sei „Bambi“ gewesen. Ein „Horror-Film“, wie Stephen King erklärt: „Als das kleine Rehkitz im brennenden Wald eingeschlossen war, litt ich Todes­qualen, war irgendwie aber auch angenehm aufgekratzt. Ich kann’s nicht erklären.“ Seitdem ist er dem Genre verfallen. Mehr als 50 Romane hat der Amerikaner in seinem Leben geschrieben und mehr als 100 Kurzgeschichten. Sie verkauften sich weltweit über 400 Millionen Mal und wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Kings Jahreseinkommen wird auf stolze 45 Millionen Dollar geschätzt. Er hat 5,7 Millionen Follower auf Twitter.

Schreiben ist für ihn wie eine Sucht. „Ich liebe es. Und es ist eine der wenigen Sachen, bei denen ich inzwischen weniger investiere, aber genauso viel rausbekomme. Greift man auf Dope und Schnaps zurück, wird das Resultat in der Regel immer etwas dünner und dürftiger“, erzählte der Horror-Altmeister unlängst in einem Interview mit dem Rolling Stone.

Sein neues Buch, „Blutige Nachrichten“, stürmte in den USA schon wieder Platz Eins der New York Times Bestsellerliste. Heute erscheint der von Bernhard Kleinschmidt übersetzte Band auf Deutsch. Er enthält vier „Kurzromane“. Der kürzeste umfasst 80, der längste 240 Seiten. Manch anderer Schriftsteller hätte daraus vier Bücher gemacht.

Stephen King geht es wie Drew Larson, der Hauptfigur in „Ratte“, dem besten Text des Bandes. Er at so viele Ideen. Eigentlich ist er Dozent am College, wollte aber immer schon einen Roman schreiben. Mehrmals hat er Anlauf genommen. Immer scheiterte er, weil es so viele Dinge gab, über die er gleichzeitig schreiben wollte, dass er glaubte, der Kopf würde ihm explodieren. Depressiv wurde er. Beim letzten Mal hätte er beim Versuch, das Manuskript zu verbrennen, beinahe das Haus abgefackelt. Darum ist Ehefrau Lucy gar nicht begeistert als Drew ihr eröffnet, er wolle sich in eine einsame Hütte zurückziehen, um noch einen Versuch zu wagen.

Das klappt. Der Roman nimmt Form an. Dann aber zieht ein Schneesturm auf, der die Verbindung zur Außenwelt kappt. Drew bekommt eine Grippe, weil er dem verrotzten Mann im Dorfladen aus Höflichkeit die Hand gegeben hat. Dass er wenig später erfährt, der Mann liege mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus, macht die Sache nicht besser. Bald liegt auch Drew allein in der Hütte und beginnt zu delirieren. Die Situation erinnert an „Shining“ (1977), nimmt aber einen anderen Verlauf. Im Fieber sieht Drew eine fette Ratte, die ihm einen faustischen Pakt anbietet: Wenn er den Roman fertigstelle, werde ein Bekannter von ihm sterben. Da der ohnehin Krebs hat, willigt der verzweifelte Drew ein.

Wie immer bei Stephen King beginnt alles ganz real, bis allmählich übernatürliche Ereignisse über die Protagonisten hereinbrechen. Es wirkt manchmal, als habe er sich beim Schreiben selbst gelangweilt und deswegen begonnen, zu phantasieren. Das ist auch in den anderen Texten so. In „Mr. Harrigans Telefon“ besucht der zwölfjährige Craig einen älteren Herrn und liest ihm aus Büchern vor. Während der alte Mann ihm die Welt der Literatur nahebringt, macht der junge ihn mit der Welt der neuen Medien vertraut und schenkt ihm ein Smartphone. Als Mr. Harrigan stirbt, gibt er ihm das Telefon mit in den Sarg. Um seine Stimme zu hören, wählt Craig die Sprachbox an. Mehrere Jahre geht das so, und Craig bekommt seltsame Textnachrichten. „Und wenn er tatsächlich zurückrief? Was dann?“

Stephen Kings Horror-Story wird auch zu einer Auseinandersetzung mit dem Internet. Allerdings bleibt es bei Anspielungen. Wie so oft bei diesem Autor wünscht man sich, dass die Motive weiterverfolgt und ausgearbeitet wären. Aber so ist Stephen King eben. Spannung und das Fortschreiten der Geschichte waren ihm immer wichtiger als eine höhere Ebene. Sein riesiger Erfolg beweist, dass er nicht der einzige ist, der so denkt.