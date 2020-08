Literatur : Bilker Hinterhoflesung mit Dichtung und bunten Collagen

Düsseldorf Frauke Tomczak und Elisabeth Luchesi – die eine bildende Künstlerin, die andere eine Virtuosin des guten Klangs – waren in einem romantisch verwunschenem Hof an der Karolinger Straße zu erleben.

Die Untertreibung des Abends war gleich am Anfang zu hören: „Das ist ja kein so schlechter Ort!“ Gemeint war damit ein wunderbar verwilderter, romantischer Hinterhofgarten in Bilk an der Karolingerstraße, wo die Düssel die Häuser in gerade und ungerade Uferseiten teilt. Keine davon ist eine „schäl Sick“, beide sind gleichermaßen beliebt bei Anwohnern und denen, die als Gäste irgendwie einen Parkplatz ergattert haben. In dem romantischen Garten auf der ungeraden Seite fand die erste Sommerlesung des Kulturvereins „Solaris 53“ statt. Eigentlich ist man auf der Kopernikusstraße zu Hause, aber dort „ist es zu eng und man kann nicht lüften“.