Konzert von Víkingur Ólafsson : Drei-Sterne-Bach in der Tonhalle

Drei-Sterne-Bach in der Tonhalle

Ein Ohrenschmaus für Hör-Gourmets: Der isländische Pianist Víkingur Ólafsson und die Camerata Salzburg begeisterten mit Bach und Glass in der Tonhalle.

„Es ist ein kleines Stück, aber ganz große Musik“, sagte der Pianist Víkingur Ólafsson bei der Ankündigung seiner ersten Zugabe: Mozarts „Ave verum corpus“. Der Isländer spielte ein Klavier-Arrangement am Ende seines Konzerts mit der Camerata Salzburg in der Tonhalle. Und Ólafssons Satz sowie seine Art, die Transkription der kurzen Chor-Motette auf dem Flügel zu spielen, wirkten wie die Quintessenz des gesamten Abends.

Manche Virtuosen versuchen mit donnernden Oktaven und brillanten Läufen das Publikum zu begeistern, nicht so Ólafsson. Er erwies sich einmal mehr als Meister der Reduktion und Fokussierung auf Details. Mozarts Konzert für Klavier und Orchester c-Moll präsentierte er in Nahaufnahme, ja es schien, als legte er jeden Takt unters Mikroskop. Im langsamen Satz ging der Pianist mit dem Kopf ganz nah an die Tasten, tauchte geradezu ab, doch durch den leuchtenden Klang, den er dabei dem Instrument entlockte, wirkte er wieder sehr präsent.