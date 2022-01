Programm im Kreismuseum Zons : Von Quilt-Kunst bis Jugendstil

Dormagen Das Kreismuseum Zons stellt das kreative Programm und die Ausstellungen für das erste Quartal 2022. Es wird ein besonderes Jahr. Eine Übersicht.

Das Jahr 2022 wird für das Kreismuseum Zons ein besonderes, denn das Haus feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Bereits ims ersten Quartal des Jahres hält das Museumsteam bereits einige Highlights für die Besucher bereit. „Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr in kleineren Schritten zu planen, dies erscheint uns mit Blick auf die immer noch andauernde Pandemie sinnvoll“, erklärt Museumsleiterin Karina Hahn. „Wir wollen das Beste daraus machen und interessante und vielseitige Ausstellungen anbieten.“ Dazu gehört neben dem Besucherliebling – der mittlerweile „8. Europäischen Quilt-Triennale“ – das Projekt „Kunst bis in die letzte Ecke“. Eine Übersicht.



Glanz im Fluss der Zeit – Ethnischer Schmuck und Tracht im Wandel