Konzert in Hückelhoven : Musikalische Geschenke am Klavier verteilt

Claire Huanci verzauberte das Publikum in der Aula in Hückelhoven. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Die Pianistin Claire Huanci aus New York war erneut in Hückelhoven zu Gast. Während der erste Auftritt vor leeren Rängen stattfand und gestreamt wurde, war dieses Mal ein begeistertes Publikum anwesend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

Geschenke wurden schon am dritten Advent in Hückelhoven großzügig verteilt: Die amerikanische Pianistin Claire Huangci beschenkte in der Aula das Publikum mit einem Programm aus Bach, Mozart und Beethoven, sich selbst und das Publikum mit einem herausragenden Spiel – und alle zusammen und sich selbst der städtische Verein für Kammermusik con brio. Die nach mehr als anderthalb Stunden Glanz-Arbeit strahlende junge Künstlerin freute sich dann auch noch über einen Blumenstrauß.

Und die gute Hundertschaft an Publikum war mit tosendem Beifall und Füßetreteln Con-Brio-Vorsitzendem Rudi Lengersdorf dankbar, dass er mit seinem Team „trotz Bedenken“ wegen der immer noch grassierenden Pandemie das Konzert nicht abgesagt hatte.

Und die Pandemie hat sinnigerweise das große Talent mit großem Übungsfleiß („Wunderkind mit Fingerspitzengefühl“) im Advent ein zweites Mal im Jahr 2021 nach Hückelhoven geführt – im Februar spielte sie im Lockdown ebenfalls in der – damals leeren – Aula einen großen Teil des Programms vom dritten Advent für einen Film auf Youtube. Zum Selbst-Nach-Schenken: „Klavier entlang der Rur – Claire Huangci in Hückelhoven.“ Das haben schon knapp 5000 Musik-Enthusiasten getan.

Von Johann Sebastian Bach hatte die 31-jährige New-Yorkerin gleich zwei Toccaten im Programm, die von ihm in jungen Jahren geschriebene in D-Dur mit ihren vier Sätzen gab ihr gleich Gelegenheit, dynamisch in den Konzertabend einzusteigen, die Energie zu zeigen, die sie über die Finger auf die Tasten springen lässt. Bach (1685 – 1750) komponierte gern mit den alten Tasteninstrumenten Cembalo und Clavichord.

Geschickt platziert zwischen zwei Bach-Stücke Wolfgang Amadeus Mozarts, eine von zwei Klaviersonaten, nämlich die Nummer 9 in A-Moll, die er 1778 in Paris unter dem Eindruck des Todes seiner Mutter Anna Maria schrieb. Von daher wird sie auch in der Musikwelt als weniger süß als Mozarts überwiegende Werke angesehen, weckte in der Interpretation der bereits mit vielen Preisen bedachten Claire Huangci die letzten Geister im Gesamt-Klangkörper Aula.

Die Frage „Erkennen Sie die Melodie?“ war bei Bachs Orgel-Toccata in D-Moll für das Auditorium schnellstens beantwortet, einmal stand’s im informativen Programmheft, zum zweiten ist das Intro oder Präludium eines der bekanntesten in der Klassik überhaupt, zumindest für die „Königin der Musikinstrumente“. Schon im 19. Jahrhundert schuf der italienische Piano-Virtuose Ferruccio Busoni eine Klavierfassung des Orgelwerks in zwei Sätzen, Toccata und Fuge.

Bevor sie in die wohlverdiente Pause gehen konnte, forderte das Publikum per Beifall die kleine und schlanke Virtuosin noch zweimal auf die Bühne zurück.

Zum Ausklang des, coronabedingten, Nach-Beethoven-Jahrs, des Konzerts und des Con-Brio-Musikjahrs bereitete die Pianistin ein versöhnliches Finale 2021 mit dessen 6. Sinfonie, der Pastorale, die Franz Liszt 1837 von Orchester auf Klavier umarbeitete. Um damit auch einem weniger betuchten Publikum Hörgenuss in kleineren Hallen zu verschaffen.