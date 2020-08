Kulturbetrieb : Kritik an Großkonzert in Düsseldorf

Kritik an Großkonzert in Düsseldorf

In der Düsseldorfer Arena soll schon am 4. September ein Konzert mit 13.000 Zuschauern stattfinden. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nennt Pläne „verantwortungslos“. Sein Ministerium habe das Düsseldorfer Gesundheitsamt angewiesen, „unverzüglich die Rechtsgrundlage für diese Genehmigungsentscheidung darzustellen und das Hygienekonzept für die Veranstaltung selbst zur Prüfung durch die Fachaufsicht vorzulegen“.

(gaa/dpa) NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zweifelt an der rechtlichen Grundlage eines in der Landeshauptstadt Düsseldorf geplanten Konzerts mit 13.000 Zuschauern. „Konzept und Genehmigung sind jedenfalls nicht mit dem Land abgestimmt und ich habe begründete Zweifel an der rechtlichen Grundlage“, teilte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.