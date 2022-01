Kunstsammlung NRW : Vorfreude auf Piet Mondrian und Reinhard Mucha

Wenig elitär, dafür internationaler – so stellt sich Susanne Gaensheimer die Zukunft der Kunstsammlung NRW vor. Die Direktorin stellt die Sammlung auch künftig in den globalen Zusammenhang. Ein Ausblick auf das Kunstjahr.

Im zweiten Ausstellungshaus, dem zum K 21 umgewidmeten Ständehaus am Schwanenspiegel, hat sich seit Dezember Gerhard Richter mit seinem „Birkenau“-Zyklus eingerichtet. Es klingt wie ein Märchen, dass der hochpreisige Maler und Wahlkölner sich spontan Düsseldorf angedient haben soll. Kurz vor seinem 90. Geburtstag im Februar wurden parallel zur Schau markige Sprüche des gebürtigen Dresdners, der mehr als 20 Jahre an der Düsseldorfer Akademie lehrte, in der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ aufgereiht, die den Irrsinn und die Irrationalität der eigenen Branche kritisch auf den Punkt bringen. Wer also die zutiefst beeindruckende Ausstellung im K 21 besucht, sollte Richters nestbeschmutzende Schmähreden im Kopf haben. So hält der Malerstar die ganze Kunstszene für ein riesiges „Theater der Armseligkeit“, „der Lüge, des Betrugs, der Verkommenheit, des Elends, der Dummheit, des Unsinns, der Frechheit.“ Auch an Kunsthochschulen – die in Düsseldorf mit ihrem Umfeld hat ihn als Student geprägt und als Professor groß gemacht – lässt er kein gutes Haar: „Die schauerlichste Seite des künstlerischen Elends“, so Richter in der „Zeit“, „zeigen die sogenannten Kunsthochschulen, die mit dem klangvollen Namen ,Akademie' die gesamte Öffentlichkeit aufs Kreuz legen. Unter diesem Namen würden, so Richter, Studienbewerber verführt und Studierende verbogen und verbildet, dass sie sich nur in Ausnahmefällen davon erholen könnten.“