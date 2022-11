MTV EMAs im Schnelldurchlauf : Wie Taylor Swift Düsseldorf eroberte

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 18 Bilder Das sind die Gewinner der MTV EMAs

Düsseldorf Die MTV Europe Music Awards überzeugten in Düsseldorf mit einer grandios inszenierten Show und internationalem Star-Aufgebot. Gewinnerin des Abends war Überraschungsgast und Pop-Superstar Taylor Swift. Doch nicht alle Hoffnungen der Fans gingen in Erfüllung.

Von Laura Wagener

Zum ersten Mal seit zehn Jahren fanden die MTV EMAs 2022 wieder in Deutschland statt. Am Sonntagabend erstrahlte der PSD Bank Dome dafür ganz im Glanz der globalen Musikszene. Der französische DJ David Guetta und Sängerin Bebe Rexha heizten dem Publikum in der Halle zum Auftakt mit ihrem aktuellen Mega-Hit „I'm Good (Blue)“ ein, gefolgt von der britischen Rockband Muse, die ihren Song „Will of the People“ performte.

Die Mischung aus überschaubarer Arena-Größe und kreuzförmig aufgebauter Bühne entpuppte sich schnell als Traum jedes Fans: Von allen Seiten hatte das Publikum eine perfekte Sicht auf Künstler und Moderatoren. Rita Ora und Taika Waititi führten gemeinsam durch den Abend – für die britische Sängerin bereits die zweite EMA-Moderation nach der 2017-Ausgabe in London.

Foto: dpa/Henning Kaiser 6 Bilder Taylor Swift überrascht bei EMAs auf dem Roten Teppich

MTV startete die Vergabe der 20 Preise direkt mit einer der mit Spannung erwarteten Kategorien: Als „Best Longform Video“ wurde wie erwartet das Musikvideo zu Taylor Swifts „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)“ ausgezeichnet. Lange wurde spekuliert, ob die Sängerin, die in insgesamt sechs Kategorien nominiert war, nach Deutschland reisen würde. Nach angeblichen Sichtungen am Flughafen und Berichten von der Flugstrecke ihres Privatjets herrschte am frühen Abend dann endlich Klarheit, als der Megastar den roten Teppich in Düsseldorf betrat.

Bei keinem der Künstler war der Jubel im Laufe des Abends so groß wie bei der US-Amerikanerin, die derzeit mit ihrem Album „Midnights“ die Charts dominiert. Fans waren überzeugt, dass sie den persönlichen Auftritt in Düsseldorf nutzen würde, um die heiß ersehnten internationalen Termine für ihre „The Eras Tour“ im nächsten Jahr bekanntzugeben. Bisher stehen dafür nur die US-Termine fest. Aber Fehlanzeige: Sowohl auf einen musikalischen Überraschungsauftritt als auch auf weitere Infos zur Tournee warteten die Fans vergeblich.

Foto: dpa/Henning Kaiser 43 Bilder Das sind die Outfits der Stars auf dem Roten Teppich

Den ersten Solo-Auftritt des Abends lieferte Ava Max mit „Million Dollar Baby", gefolgt von den Gorillaz und Thundercat mit „Cracker Island" aus der Tonhalle in Düsseldorf. Ein berührendes Highlight des Abends setzte Grime-Rapper Stormzy mit seiner Ballade „Firebabe“, während rot leuchtende Kugeln über der Bühne schwangen und die emotionale Performance untermalten. Der Song thematisiert die Gefühle und Funken, die jemand beim ersten Anblick seines Partners verspürt.

Bebe Rexha und David Guetta nahmen den Award für ihre Kollaboration „I'm Good (Blue)" mit nach Hause und performten live gemeinsam auf der MTV-Bühne. Foto: AP/Martin Meissner

Bebe Rexha und David Guetta gaben beim Entgegennehmen des Awards „Best Collaboration“ Einblicke in ihre lange Zusammenarbeit. Bereits vor acht Jahren hätten sie sich kennengelernt, als sie gemeinsam an „Hey Mama“ mit Nicki Minaj gearbeitet haben. Ihr aktuell preisgekrönter Hit „I'm Good (Blue)“ basiert auf „Blue (Da Ba Dee)“ von Eiffel 65 und verzeichnet alleine auf Spotify bereits mehr als 344 Millionen Streams.

Weitere Performances kamen am Sonntagabend unter anderem von One Republic, Newcomerin Gayle, Tate McRae und Lewis Capaldi. Nicht alle Award-Verleihungen wurden live über die Bühne gebracht – was sicher auch damit zusammenhing, dass die Königsklasse der Musiker einzig von Taylor Swift repräsentiert wurde. Nominierte und ausgezeichnete Megastars wie Harry Styles und Nicki Minaj reisten nicht an.

Am Ende ging Taylor Swift als große Gewinnerin des Abends aus der Show: In vier von sechs nominierten Kategorien heimste sie den Award ein. Harry Styles, der mit sieben Nominierungen als Favorit ins Rennen ging, konnte hingegen nur die Kategorie „Bester Live-Act“ für sich entscheiden.

Foto: AP/Martin Meissner 22 Bilder So war die Show bei den MTV EMAs in Düsseldorf

MTV zeigte in Düsseldorf eine perfekt inszenierte Preisverleihung und machte vor, was vielen Live-Shows heute misslingt: eine vielseitig nutzbare Bühne mit Stegen, die den Künstlern Zugang zu jedem Bereich des Publikums garantieren. Rita Ora und Taika Waititi lieferten eine solide, harmonische Moderation ab und setzten mit ständig wechselnden Outfits und Haarstylings modische Akzente. Wir haben die Show im Liveblog begleitet, hier können Sie noch einmal alle Momente nachlesen.

Rita Ora und Ehemann Taika Waititi moderierten die Preisverleihung im Düsseldorfer PSD Bank Dome. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd