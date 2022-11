Punk-Pionier im Alter von 65 Jahren gestorben : Trauer um Clash-Mitgründer Keith Levene

London Der Mitgründer der legendären britischen Punk-Band The Clash, Keith Levene, ist einem Bericht der Zeitung „Guardian“ nach tot. Der Musiker wurde 65 Jahre alt.

Der Gitarrist, der später mit Sex-Pistols-Sänger John Lydon die Gruppe Public Image Ltd formte, sei am Freitag im Alter von 65 Jahren „friedlich, ruhig, behaglich und geliebt“ gestorben, sagte seine Partnerin Kate Ransford dem Blatt am Samstagabend. Sie war demnach gemeinsam mit Levenes Schwester und deren Mann an seiner Seite. Der Musiker war an Leberkrebs erkrankt.