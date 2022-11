Comeback der Sportfreunde Stiller : Die Gutband

Düsseldorf Der Frontmann der Sportfreunde Stiller ist 50, aber das Erfolgsrezept der ewigen Schülerband funktioniert noch immer: Eingängige Hymnen auf die Liebe, die Freundschaft und das Gute im Menschen. Na und? Eine Ehrenrettung.

Im Herbst 2021 kündigen Promis wie Dirk Nowitzki, Philipp Lahm und Farin Urlaub (Die Ärzte) in kurzen Videos das Comeback der „Sportis“ an. Im Mai erscheint die Single „I’m Alright“, im Sommer folgen erste Live-Auftritte etwa bei Rock am Ring, jetzt erscheint das achte Studioalbum „Jeder nur ein X“. Es klingt, als wären die Sportfreunde Stiller nie weg gewesen. Vom Indie-Poprock der Anfangsjahre ist vor allem Pop übrig geblieben, natürlich gitarrenlastig, mit Bläsern hier und da, Spuren von Neue Deutsche Welle und Rap – was man halt so macht. Der typische Sportfreunde-Sound verbindet Koketterie mit voll kinderliedtauglichen Texten („Horch, was kommt denn da daher? Style und Beat leicht wunderlich, ein Rucksack voller Zaubertricks – hoppla, hey, das bin ja ich!“). Direkt die erste Strophe enthält eine typische Brugger-Zeile: „Ich zieh‘ heut‘ mein Kajak raus und gleit‘ ‘n Stück flussaufwärts!“ Da stöhnen nicht nur Physiker. Subtil ist dieses sprachliche Bild ja wirklich nicht, aber nett ist es, sehr eindrücklich, und vor allem kann man es ganz hervorragend mitschmettern. Sportfreunde is en Jeföhl.