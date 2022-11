Neues Album “Alles OK“ : Aschenbecher-Romantik von Love Machine

Die Düsseldorfer Band besingt auf ihrem neuen Album die Nacht. Die Zeichen stehen auf Krawall. Die Gitarren wurden aus dem Lockdown befreit.

Vielleicht kann man den Stil der Düsseldorfer Band Love Machine am besten als Aschenbecher-Romantik bezeichnen. Sänger Marcel Rösche bringt seine Texte mit abgespreiztem und gelb verfärbtem kleinen Finger vor. „Traurige Lust unter Wolken aus Gold“, singt er. „Vergebene Hoffnung, das Herz wiegt so schwer / Von unseren Fingern tropft Nikotin / Unsterblichkeit am Himmelstor“.