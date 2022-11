MTV-Awards in Düsseldorf : Fans fiebern Überraschungsgast Taylor Swift entgegen

Vor den MTV Europe Music Awars freuen sich Julian Niehaus, Kim Vilmar, Shirin Hildebrandt, Karim Ben Mahmoud, Jaqueline Band, Lee Neumann (von links) auf die Show. Dafür sind sie weit angereist. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am Sonntagabend werden die MTV Europe Music Awards vergeben. Vor der Halle kursierten Gerüchte, dass Taylor Swift an der Show teilnimmt. Auf dem Roten Teppich rasteten die Fans aus, als der Megastar auftauchte.

Mit den MTV Europe Music Awards (EMA) findet am Sonntagabend eines der weltweit wichtigsten Musikevents in Düsseldorf statt – im PSD Bank Dome in Rath. Es ist das sechste Mal, dass die Musikveranstaltung nach Deutschland kommt, das letzte Mal war vor zehn Jahren. In mehr als 170 Ländern können Musikfans das internationale Event mit der Vergabe der Trophäen in Düsseldorf live im Fernsehen verfolgen. Lange wurde spekuliert, welcher Überraschungsgast an der Show teilnimmt. Nachdem Ava Max über den roten Teppich lief, kam der Überraschungsgast: Es war tatsächlich Taylor Swift. Die Fans rasteten aus. Swift ist in sechs Kategorien nominiert und hat Ende Oktober ihr zehntes Album „Midnights“ veröffentlicht.

Foto: dpa/Henning Kaiser 6 Bilder Taylor Swift überrascht bei EMAs auf dem Roten Teppich

Die Show moderieren die britische Sängerin Rita Ora, die als Singer-Songwriterin selbst auf über zehn Milliarden weltweite Streams kommt, und ihr Mann, der neuseeländische Filmregisseur und Comedian Taika Waititi. Bevor die beiden am Sonntagabend auf der Bühne standen, haben sie Oberbürgermeister Stephan Keller am Samstag im Düsseldorfer Rathaus einen Besuch abgestattet. Im Jan-Wellem-Saal haben sich die beiden ins Goldene Buch der Landeshauptstadt eingetragen. Sie bedankten sich mit ihrer Unterschrift auch bei Düsseldorf: „Thank you for having us, Düsseldorf“ (Danke Düsseldorf, dass wir hier sein dürfen). Über Keller sagte Rita Ora: „Düsseldorf hat wirklich einen coolen Oberbürgermeister“. Auch die Stadt hat den beiden gut gefallen: „Wir haben einen kleinen Abendspaziergang durch die Altstadt gemacht, das war sehr schön“, so Taika Waititi.

Foto: AFP/SASCHA SCHUERMANN 43 Bilder Das sind die Outfits der Stars auf dem Roten Teppich

In den Wochen vor den EMAs hat MTV nur nach und nach Namen von Stars, die in Düsseldorf auftreten, durchsickern lassen. Auf der Bühne im PSD Bank Dome werden unter anderem Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Muse, und OneRepublic stehen. Auch David Hasselhoff ist bei den EMAs dabei.

Eine Möglichkeit, an die begehrten Tickets für die Show zu kommen, war bei einem Casting am vergangenen Wochenende. Dabei konnten die letzten 2000 Stehplatztickets im Innenraum des Domes für die Show ergattert werden. Adelisa Aljija sang ein Lied von Britney Spears und gewann damit sogar auch Tickets für die Red Carpet Show, erzählt sie. Die Studentin freut sich sehr auf die Show und den Abend: „Am meisten freue ich mich darauf, die ganzen Stars zu sehen und das alles zu erleben. Seit zehn Jahren schaue ich mir die Verleihungen von MTV im Fernsehen an – und jetzt bin ich auch dabei.“

Der Bereich um den PSD Bank Dome ist blickdicht abgegrenzt, Gitter regeln den Einlass. Schon am Sonntagnachmittag kommen vereinzelt Zuschauer bei der Halle an. Die Fans sind gespannt auf die Show und sind teilweise weit angereist. Leni, Jenny und Christina kommen aus Bochum, Castrop-Rauxel und Flensburg. Die drei haben gehofft, dass Taylor Swift als Überraschungsgast auftauchen wird. Genauso auch eine Gruppe, die aus Thüringen, Bielefeld und Bayern, nahe der tschechischen Grenze, angereist ist. Sie waren sich sicher, dass Taylor Swift kommen wird. Das war der Grund, weshalb sie die Tickets gekauft haben. „Ihr Flugzeug ist am Nachmittag in Düsseldorf gelandet, wir haben es über einen Flugzeug-Tracker verfolgt.“

Info Die Nominierten der MTV EMAs Best Song: Bad Bunny, Chencho Corleone „Me Porto Bonito“, Harry Styles „As It Was“, Jack Harlow „First Class“, Lizzo „About Damn Time“, Nicki Minaj „Super Freaky Girl“, Rosalía „Despecha“ Best Video: Blackpink „Pink Venom“, Doja Cat „Woman“, Harry Styles „As It Was“, Kendrick Lamar „The Heart Part 5“, Nicki Minaj „Super Freaky Girl“, Taylor Swift „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)“ Best Artist: Adele, Beyoncé, Harry Styles, Nicki Minaj, Rosalía, Taylor Swift Best Pop: Billie Eilish, Doja Cat, Ed Sheeran, Harry Styles, Lizzo, Taylor Swift Best Hip Hop: Drake, Future, Jack Harlow, Kendrick Lamar, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj Best Rock: Foo Fighters, Liam Gallagher, Måneskin, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Killers

Der Hype um Taylor Swift geht auch bei der nächsten Gruppe weiter: „Wir haben auf Taylor Swift als großen Überraschungsgast spekuliert“, sagt Yil Mirzanli aus Köln, die mit ihren Freundinnen Pia und Isabel da ist. Yil freute sich aber auch auf David Hasselhoff: „Ich bin gespannt, was er macht.“ Das Mutter-Tochter-Gespann Sonja und Zoe Meyer findet es toll, so eine Show mal live und nicht im Fernsehen schauen zu können. „Seit Jahrzehnten schaue ich mir solche Events an und liebe es, zu Live-Show zu gehen, das wurde wohl in der Muttermilch weitergeben“, sagt Sonja lachend. Auch Tochter Zoe habe sich vor allem Taylor Swift gewünscht