MTV Europe Music Awards : Taylor Swift überrascht mit Besuch in Düsseldorf

Düsseldorf Sie wurde für sechs MTV Europe Music Awards nominiert, doch ein Auftritt war nicht geplant. Doch Superstar Taylor Swift überraschte ihre Fans und reiste nach Düsseldorf. Ihr Auftritt auf dem Roten Teppich wurde von Fans laut bejubelt.

Wenige Stunden vor Beginn der MTV Europe Music Awards verbreitete sich in den sozialen Medien das Gerücht, Superstar Taylor Swift könnte zur Verleihung in Düsseldorf anreisen. Sie ist in sechs Kategorien nominiert, ein Auftritt war allerdings nicht geplant.

Doch die US-amerikanische Chartstürmerin ist immer für eine Überraschung gut: Sie erschien am Abend als Überraschungsgast in einem schwarzen Kleid mit diamantenbesetztem Netzrock auf dem Roten Teppich. Die Fans waren völlig außer sich und jubelten vor Freude. Der Weltstar verweilte aber nicht lange auf dem Roten Teppich und verabschiedete sich schnell danach in den Düsseldorfer PSD bank Dome, in dem die Show mit Preisverleihung stattfindet.