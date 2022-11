Nominiert für MTV European Music Awards : Rosalia macht die Musik der Zukunft

Düsseldorf Unter den Nominierten für die European Music Awards ist auch Rosalia. Die Spanierin mischt Genres, Stile und Theorien und baut daraus den Pop der Gegenwart. Billie Eilish und Travis Scott lassen sich von ihr inspirieren.

Eine Abschlussarbeit lesen nicht so viele Menschen, sie wird für einen kleinen Kreis von Leuten veröffentlicht, die sich damit meistens bloß kursorisch beschäftigen. Umso erstaunlicher, dass Rosalia mit einem Album zum Weltstar wurde, das sie am Ende ihres Studiums an der höheren Musikschule Kataloniens vorlegte. Es heißt „El Mal Querer“, und wer danach nicht mit dem Fuß aufstampft, in die Hände klatscht und „Malamente!“ ruft, hat nicht zugehört.