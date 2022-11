In Düsseldorf werden am 13. November 2022 die MTV Europe Music Awards verliehen. Im Vorfeld der Show zeigten sich die Stars in teils sehr ausgefallenen Outfits auf dem Roten Teppich im PSD Bank Dome.

Superstar Taylor Swift überraschte ihre Fans mit einem Auftritt auf dem Roten Teppich. Zuvor war nicht bekannt gewesen, dass die Sängerin nach Düsseldorf reisen würde.