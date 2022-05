Wegen Corona-Erkrankung : Herbert Grönemeyer sagt Tournee ab – darunter auch Konzert in Gelsenkirchen

Düsseldorf Herbert Grönemeyer ist an Corona erkrankt. Deshalb streicht er sämtliche Konzerte seiner „Mensch“-Tournee ersatzlos. Betroffen ist auch das für Samstag geplante Konzert in Gelsenkirchen.

Herbert Grönemeyer hat seine Tournee abgesagt. Betroffen von der Streichung der anstehenden Auftritte ist auch das für Samstag geplante Konzert in der Arena Auf Schalke in Gelsenkirchen. Acht Stadion-Konzerte hatte es zum 20. Geburtstag der Erfolgsplatte „Mensch“ geben sollen. Der erste Termin wäre am Donnerstag in Hannover gewesen. „Doch zum großen Bedauern aller Beteiligten hat die Pandemie dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht“, heißt es in einer eben verbreiteten Mitteilung. Alle Shows fallen ersatzlos aus.