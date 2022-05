Kultur in Ratingen : Konzertchor beschert mit dem Elias einen grandiosen Abend

Kultur in Ratingen

Der Konzertchor Ratingen begeisterte in der Stadthalle. RP-Archivfoto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Solisten und die Sinfonietta Ratingen begleiteten den Chor bei seinem Auftritt in der Stadthalle. Das Konzert war eigentlich schon für 2020 geplant, doch dann kam Corona.

Zwei Jahre mussten Chorsängerinnen und -sänger, Solisten und das Orchester warten, denn Corona hatte die bereits für 2020 geplante Aufführung nicht eher zugelassen. Aber nun erlebte das Publikum eine Sternstunde der Chorliteratur. Thomas Gabrisch hatte wie immer hervorragende Solisten verpflichtet und die von ihm speziell für Ratingen gegründete Sinfonietta Ratingen, ein überaus feinfühliges Orchester, das sowohl bei den Solo- als auch bei den Chorsätzen nicht den Fehler begeht, seine Stärke in phon auszuspielen, waren Garant für wunderschönes Musizieren, das unter dem mitreißendem Dirigat Gabrischs die Zuhörer erfreute.

Kirchenmusik in Wülfrath

Kirchenmusik in Wülfrath : 125 Jahre Gesang und kein bisschen leise

Kultur in Ratingen

Kultur in Ratingen : Kabarett-Gruppe feiert eindrucksvolle Premiere

Sabine Schneider ist ein fest gesetzter Joker bei allen Konzerten des Ratinger Chores. Ihr weicher, zarter Sopran, der schwindelerregende Höhen scheinbar mühelos erklimmen kann, ist schlicht nicht zu überbieten. Die berührende Szene, in der eine Witwe den Propheten anfleht, ihren todkranken Sohn zu retten, gelang den beiden Solisten voller Inbrunst und Hingabe. Der gemeinsame Schluss, in dem die Witwe gelobt, den Herrn von ganzem Herzen zu lieben, begeisterte mit großer Expressivität und der Chor setzte mit überzeugender Fülle ein: Wohl dem, der den Herren fürchtet.

Die Szene, in der König Ahab sein Volk anhielt und seine Königin ihm beipflichtet, weiterhin dem Baalskult anzugehören, ist an Pathos kaum zu überbieten: Hier überzeugte ihr eigentlich warmer Alt mit aufhetzender Giftigkeit und liefert sich mit Bryan Lopez Gonzales, Konrad Jarnot und dem Chor als Volk ein fulminantes Getümmel: Elias sei Schuld an der Dürre: Er muss sterben!