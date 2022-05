Rock im Park : Das ist das Line-up 2022

Nürnberg Nach zwei Jahren Corona-Pause wird ab Anfang Juni wieder auf dem Musikfestival Rock im Park gefeiert. In Nürnberg performen dann wieder mehr als 70 verschiedene Bands und Künstler auf der Bühne. Wir zeigen das komplette Line-up.

Das Musikfestival Rock im Park findet vom 3. bis 5. Juni in Nürnberg statt. Als Headliner gehen dort Green Day, Volbeat und Muse an den Start. Während die ersten beiden Bands bereits 2020 bestätigt wurden, sprang die britische Rockband Muse erst später für System of a Down ein.