Prestigeträchtige Musikauszeichnung : „Furiose Rockmusik“ - Iggy Pop erhält schwedischen Polarpreis-Musikpreis

Stockholm Er ist der „Godfather of Punk“ und gilt als Wegbereiter für Punkrock. Iggy Pop wurde für sein Schaffen nun mit dem prestigeträchtigen Polar-Musikpreis ausgezeichnet.

Die amerikanische Rocklegende Iggy Pop hat am Dienstagabend in Stockholm den schwedischen Polar-Musikpreis aus den Händen des Königs in Empfang genommen. König Carl XVI. Gustaf (76) applaudierte dem 75 Jahre alten Sänger („The Passenger“). Mit der renommierten Auszeichnung wurden in diesem Jahr außerdem das französische Ensemble intercontemporain mit seinem deutschen Musikdirektor Matthias Pintscher bedacht.