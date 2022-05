Eurovision Song Contest : Wann sind die ESC-Halbfinals 2022?

Turin In der kommenden Woche findet der diesjährige Eurovision Song Contest statt. Bevor es für die Kandidatinnen und Kandidaten aber ins Finale geht, müssen sie die Halbfinal-Runden überstehen. Wie das abläuft und warum Deutschland schon für das Finale qualifiziert ist.

Bevor am 14. Mai 2022 das Finale des Eurovision Song Contest stattfinden kann, muss sich ein Großteil der 40 teilnehmenden Länder zunächst in zwei Halbfinal-Runden durchsetzen. Deutschland ist mit Malik Harris und seinem Song „Rockstars“ aber bereits für das Finale qualifiziert.

Wann finden die beiden Halbfinals des ESC 2022 statt und wie laufen sie ab?

Die Halbfinals werden am 10. Mai und am 12. Mai ausgetragen. In den beiden Shows wird dann darüber entschieden, welche 25 Länder schließlich an der Endrunde teilnehmen. Über die Sieger entscheiden die teilnehmenden Länder selbst, allerdings können sie nicht für sich selbst abstimmen.