Auslosung in der Champions League: Bayern trifft im Viertelfinale auf Arsenal, der BVB spielt gegen Atletico Madrid

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund gehen im Viertelfinale der Champions League den wohl schwersten Gegnern aus dem Weg. Die Münchner bekommen es mit Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal zu tun. Der BVB trifft ebenfalls zuerst auswärts auf Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung am Sitz der Europäischen Fußball-Union am Freitag in Nyon.