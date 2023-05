„Ein paar Wochen Häme“ The BossHoss sehen Risiko für etablierte Musiker bei ESC-Flop

In diesem Jahr tritt die Hamburger Rockband Lord Of The Lost für Deutschland an. Sie konnte sich mit ihrem Song „Blood & Glitter“ beim deutschen ESC-Vorentscheid durchsetzen. In interessierten Kreisen kennt man sie bereits, auch ihre Fan-Basis gilt als lebhaft. Im Mainstream hatten Lord Of The Lost schon Achtungserfolge. Anfang 2023 schoss das Album „Blood & Glitter“ an die Spitze der deutschen Album-Charts. Mehr über die deutschen Teilnehmer erfahren Sie hier.