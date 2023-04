„Keine null Punkte!“ Charles und Camilla besuchen ESC-Bühne

Gemeinsam mit der britischen Kandidatin Mae Muller haben König Charles III. und Königsgemahlin Camilla die Bühne des Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool enthüllt. „Wir werden Sie mit großem Interesse beobachten und anspornen“, sagte der Monarch im Gespräch mit der Sängerin am Mittwoch. Muller tritt beim ESC am 13. Mai mit „I Wrote A Song“ an.