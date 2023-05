Deutschland hat 'nen Piep Vor 25 Jahren sang Guildo Horn beim ESC

Dass es Deutsche mit Humor gibt, das halten viele Briten für ein großes Märchen. Auf der Insel herrscht eher das Bild des steifen Teutonen vor, vollkommen unfähig, sich auch nur ein bisschen locker zu machen. In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai 1998 aber bröckelte dieses Bild der Briten - ein mäßig frisierter Sänger aus Trier in einem türkisfarbenen Samtmantel hatte es mitten in ihrem Land angebohrt. Sein Name: Guildo Horn.